В Бурятии племянница украла из сейфа сбережения у тёти

58 тысяч родственники откладывали на бурение скважины



Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тарбагатайскому району задержали подозреваемую в краже денег из дома жителей районного центра.



Заявление о преступлении поступило в отдел полиции в конце июня. Потерпевшая сообщила, что в одной из комнат с уличной стороны разбито окно. По всей видимости, пока хозяев не было дома, неизвестный проник в жилище.



Приехавшие на место происшествия полицейские не обнаружили злоумышленника, но выяснили, что с сейфа украли 58 тысяч рублей. Примечательно, что сейф при этом был закрыт на ключ.



Проверив на причастность к преступлению родственников и вхожих в дом знакомых, сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя племянница, гостившую у жильцов за три недели до кражи сбережений.



Полицейским удалось выяснить, что девушка в то время пока дома не было тёти и её пенсионера-отца взяла ключ от сейфа, лежавший в потайном месте, и украла деньги. Родственники копили средства на для бурение скважины. А затем для отвода глаз разбила окно, инсценировав кражу.



Деньги она потратила на собственные нужды. К уголовной ответственности ранее не привлекалась.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

