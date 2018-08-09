58 тысяч родственники откладывали на бурение скважины
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тарбагатайскому району задержали подозреваемую в краже денег из дома жителей районного центра.
Заявление о преступлении поступило в отдел полиции в конце июня. Потерпевшая сообщила, что в одной из комнат с уличной стороны разбито окно. По всей видимости, пока хозяев не было дома, неизвестный проник в жилище.
Приехавшие на место происшествия полицейские не обнаружили злоумышленника, но выяснили, что с сейфа украли 58 тысяч рублей. Примечательно, что сейф при этом был закрыт на ключ.
Проверив на причастность к преступлению родственников и вхожих в дом знакомых, сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя племянница, гостившую у жильцов за три недели до кражи сбережений.
Полицейским удалось выяснить, что девушка в то время пока дома не было тёти и её пенсионера-отца взяла ключ от сейфа, лежавший в потайном месте, и украла деньги. Родственники копили средства на для бурение скважины. А затем для отвода глаз разбила окно, инсценировав кражу.
Деньги она потратила на собственные нужды. К уголовной ответственности ранее не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии племянница украла из сейфа сбережения у тёти
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 09.08.2018
Пожилой мужчина с переломом госпитализирован в больницу
Происшествия, 09.08.2018
За сутки в республике произошёл один пожар
Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на борту теплохода «Баргузин-1», принадлежащего Восточно-Сибирскому речному пароходству
Групповой конфликт между осужденными произошел в исправительной колонии N3 в Иркутске, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и чиновники
В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу в курортных зонах республики
Она растратила деньги не по назначению, создав фиктивный договор займа
Девушка является уроженкой города Северобайкальска
Из-за ревности он нанёс ножом не менее 89 ударов
Грабитель собирался уехать на украденном велосипеде домой
«Синтетику» преступники распространяли через «закладки»
Водитель грузовика случайно нажал на газ. ФОТО
Лишь чудом удалось избежать трагедии
У легковушки выбило стёкла
Мужчине грозит до 10 лет колонии
Краны противопожарного водоснабжения оказались неисправными