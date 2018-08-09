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В Бурятии племянница украла из сейфа сбережения у тёти

В Бурятии племянница украла из сейфа сбережения у тёти
Происшествия,  Фото:pixabay.com
58 тысяч родственники откладывали на бурение скважины

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тарбагатайскому району задержали подозреваемую в краже денег из дома жителей районного центра.

Заявление о преступлении поступило в отдел полиции в конце июня. Потерпевшая сообщила, что в одной из комнат с уличной стороны разбито окно. По всей видимости, пока хозяев не было дома, неизвестный проник в жилище.

Приехавшие на место происшествия полицейские не обнаружили злоумышленника, но выяснили, что с сейфа украли 58 тысяч рублей. Примечательно, что сейф при этом был закрыт на ключ.

Проверив на причастность к преступлению родственников и вхожих в дом знакомых, сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя племянница, гостившую у жильцов за три недели до кражи сбережений.

Полицейским удалось выяснить, что девушка в то время пока дома не было тёти и её пенсионера-отца взяла ключ от сейфа, лежавший в потайном месте, и украла деньги. Родственники копили средства на для бурение скважины. А затем для отвода глаз разбила окно, инсценировав кражу.

Деньги она потратила на собственные нужды. К уголовной ответственности ранее не привлекалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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