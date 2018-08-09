В Улан-Удэ неизвестный водитель сбил пенсионерку





- Девушка-водитель, совершившая наезд, доставила пострадавшую домой, после чего с места скрылась. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя и марку автомобиля, - сообщают в УГИБДД по Бурятии.



Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 290 ДТП; погибло 10 человек; травмировано 367 человек. За аналогичный период прошлого года случилось 345 ДТП; погибло 12 человек; травмировано 443 человека, сообщается в оперативной сводке по городу.



Накануне, 8 августа около двух часов дня, водитель неустановленного автомобиля, двигаясь задним ходом, сбил 80-летнюю пенсионерку. ДТП произошло возле дома на улице Шаляпина в Улан-Удэ.Пожилую женщину с переломом шейки бедра госпитализировали в БСМП.