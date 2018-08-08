Массовая драка вспыхнула в иркутской колонии для экс-полицейских и чиновников

Групповой конфликт между осужденными произошел в исправительной колонии N3 в Иркутске, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и чиновники



Пресс-служба главного управления ФСИН по региону сообщила в среду, что в результате инцидента днем 6 августа в ИК-3 колотое ранение в живот получил один из осужденных.



- Пострадавший был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение больницы при ИК-6, его здоровью ничто не угрожает. Еще четверо осужденных получили ушибы и незначительные травмы, им оказана медицинская помощь, - говорится в сообщении.



По предварительным данным, причиной конфликтной ситуации стала бытовая ссора между двумя осужденными.



- В настоящее время участники конфликта изолированы от основной массы осужденных, обстановка в учреждении контролируемая, - отмечается в сообщении.



В ИК-3 работает группа сотрудников Главка ФСИН, представители прокуратуры и полиции. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента, сообщает «Интерфакс».

