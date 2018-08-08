Групповой конфликт между осужденными произошел в исправительной колонии N3 в Иркутске, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и чиновники
Пресс-служба главного управления ФСИН по региону сообщила в среду, что в результате инцидента днем 6 августа в ИК-3 колотое ранение в живот получил один из осужденных.
- Пострадавший был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение больницы при ИК-6, его здоровью ничто не угрожает. Еще четверо осужденных получили ушибы и незначительные травмы, им оказана медицинская помощь, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной конфликтной ситуации стала бытовая ссора между двумя осужденными.
- В настоящее время участники конфликта изолированы от основной массы осужденных, обстановка в учреждении контролируемая, - отмечается в сообщении.
В ИК-3 работает группа сотрудников Главка ФСИН, представители прокуратуры и полиции. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента, сообщает «Интерфакс».
Массовая драка вспыхнула в иркутской колонии для экс-полицейских и чиновников
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудниками полиции установлено местонахождение пропавшего ранее 31-летнего мужчины, который в начале июня ушел из дома на улице Социальной в Улан-Удэ
В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу в курортных зонах республики
Она растратила деньги не по назначению, создав фиктивный договор займа
Девушка является уроженкой города Северобайкальска
Из-за ревности он нанёс ножом не менее 89 ударов
Грабитель собирался уехать на украденном велосипеде домой
«Синтетику» преступники распространяли через «закладки»
Водитель грузовика случайно нажал на газ. ФОТО
Лишь чудом удалось избежать трагедии
У легковушки выбило стёкла
Мужчине грозит до 10 лет колонии
Краны противопожарного водоснабжения оказались неисправными
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело
Наркотики хранились в полимерных мешках
Достать тело разбившегося альпиниста почти не возможно