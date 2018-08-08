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Следователи ищут пассажиров горевшего теплохода «Баргузин-1»

Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на борту теплохода «Баргузин-1», принадлежащего Восточно-Сибирскому речному пароходству

29 июня 2018 года в 11 часов по местному времени теплоход «Баргузин-1», следовавший по маршруту «Иркутск – Листвянка - Большие Коты - Бухта Песчаная», отошел от пристани «Ракета» в городе Иркутске. На его борту находились 5 членов экипажа и 81 пассажир.

Через несколько минут после отхода от пристани в машинном отделении судна произошло возгорание. Пострадавших нет. После возвращения к пристани экипаж теплохода оперативно эвакуировал всех пассажиров. Пожар ликвидирован. Судно получило повреждения.

Пассажиров, находившихся на данном судне, просят обратиться в Иркутский следственный отдел на транспорте следственного управления по телефону: 8 (3952) 20-10-47 для проведения допроса в качестве свидетелей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
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