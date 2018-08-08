Пропавший улан-удэнец нашёлся в соседнем регионе

Сотрудниками полиции установлено местонахождение пропавшего ранее 31-летнего мужчины, который в начале июня ушел из дома на улице Социальной в Улан-Удэ



Молодой человек обнаружен в Забайкальском крае.



Об его местонахождении оповещены родственники. С ним все в порядке, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

