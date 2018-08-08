В Бурятии пропала 17-летняя девушка

Девушка является уроженкой города Северобайкальска
Сотрудники МО МВД России «Северобайкальский» разыскивают 17-летнюю уроженку Северобайкальска Кристину Волкову.
Приметы: европейской внешности, на вид 15 лет, рост около 165 – 168 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые, прямые, до плеч, глаза карие, нос прямой.
При наличии какой-либо информации о местонахождении пропавшей жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(30130)2-18-82, 8(3012)41-66-37 или 102 (112), сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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