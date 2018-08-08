В Иркутске накрыли нарколабораторию

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

«Синтетику» преступники распространяли через «закладки»



Сотрудники УНК ГУ МВД России по Иркутской области ликвидировали организованную группу из четырёх мужчин, которая занималась изготовлением и распространением наркотических средств.



Стражам порядка удалось задержать всех активных членов группировки.



Во время проведения обыска по местам их жительства, в том числе в одном из автомобильных боксов, полицейские изъяли свыше четырёх килограммов наркотических средств синтетического происхождения. Кроме того, там же было обнаружено лабораторное оборудование для производства «синтетики».



Оперативники установили, что наркодилеры продавали вещество на территории областного центра через сеть тайников. Общаясь в социальных сетях и различных мессенджерах с потенциальными клиентами, злоумышленники договаривались о сумме сделки и после получения денег сообщали о месте хранения одурманивающего зелья.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Преступникам грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

