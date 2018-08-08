В Улан-Удэ столкнулись сразу 4 машины

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам свидетеля аварии, грузовик протаранил «Лексус». Его от удара отбросило на «Тойоту Литайс», которая врезалась в «Тойоту Пробокс».





- Как объяснил водитель грузовика, у него соскользнула нога, он случайно наступил на газ, и в результате произошло ДТП, - пояснили «Байкал-Daily» очевидцы инцидента.





Из-за аварии образовалась пробка по улице Борсоева.







По счастливой случайности обошлось без пострадавших.