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В Улан-Удэ столкнулись сразу 4 машины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель грузовика случайно нажал на газ

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам свидетеля аварии, грузовик протаранил «Лексус». Его от удара отбросило на «Тойоту Литайс», которая врезалась в «Тойоту Пробокс».


По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

- Как объяснил водитель грузовика, у него соскользнула нога, он случайно наступил на газ, и в результате произошло ДТП, - пояснили «Байкал-Daily» очевидцы инцидента.


Из-за аварии образовалась пробка по улице Борсоева.

ДТП
 
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