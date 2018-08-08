У легковушки выбило стёкла
7 августа в половине 11 утра на селе Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии произошло ДТП. Водитель за рулём «Део Нексия», двигаясь по второстепенной дороге, при выезде не уступил проезжую часть грузовику «САЗ 3508».
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир получили травмы, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
О тяжести травм и состоянии пострадавших не сообщается. Вероятно, они получили ушибы.
Автомобили получили механические повреждения: у грузовика откололся бампер; у легковушки вмята дверь, выбиты стёкла.
В ДТП с грузовиком Бурятии пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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