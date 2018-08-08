В ДТП с грузовиком Бурятии пострадали два человека

Происшествия, Фото: ДТП 03

У легковушки выбило стёкла



7 августа в половине 11 утра на селе Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии произошло ДТП. Водитель за рулём «Део Нексия», двигаясь по второстепенной дороге, при выезде не уступил проезжую часть грузовику «САЗ 3508».



- В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир получили травмы, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



О тяжести травм и состоянии пострадавших не сообщается. Вероятно, они получили ушибы.



Автомобили получили механические повреждения: у грузовика откололся бампер; у легковушки вмята дверь, выбиты стёкла.

