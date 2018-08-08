У наркомана в Бурятии нашли 4 кг марихуаны

Мужчине грозит до 10 лет колонии
Днём 6 августа сотрудники дорожно-патрульной службы в трёх километрах от села Оронгой за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. На заднем сиденье которого находился мешок с «травкой». По заключению экспертизы, в мешке находилась марихуана массой более четырёх килограммов.
Полицейские выяснили, что наркотик был собран пассажиром автомашины для собственного употребления. Чтобы перевезти запрещённое вещество, подозреваемый – 48-летний улан-удэнец – вызвал друга-водителя, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В ведомстве отмечают, что около 15 лет назад злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности – за хулиганство, кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Преступнику грозит до 10 лет колонии.
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