У наркомана в Бурятии нашли 4 кг марихуаны

Мужчине грозит до 10 лет колонии



Днём 6 августа сотрудники дорожно-патрульной службы в трёх километрах от села Оронгой за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. На заднем сиденье которого находился мешок с «травкой». По заключению экспертизы, в мешке находилась марихуана массой более четырёх килограммов.



Полицейские выяснили, что наркотик был собран пассажиром автомашины для собственного употребления. Чтобы перевезти запрещённое вещество, подозреваемый – 48-летний улан-удэнец – вызвал друга-водителя, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В ведомстве отмечают, что около 15 лет назад злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности – за хулиганство, кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Преступнику грозит до 10 лет колонии.

