В горевшем иркутском речном вокзале зафиксировано 50 нарушений

Внеплановая инспекторская проверка завершится 15 августа, однако уже сегодня известно о наличии более 50 нарушений противопожарных требований. В их числе – отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций, отделка путей эвакуации горючими материалами, неисправность и отсутствие первичных средств пожаротушения.





Краны противопожарного водоснабжения и пожарные рукава оказались неисправными, напор воды для тушения недостаточным, а старые огнетушители находились в нерабочем состоянии. Огонь, который можно было потушить на раннем этапе, распространился по горючим материалам на большую площадь.





- Множественные нарушения требований пожарной безопасности фиксируются при внеплановых проверках объектов малого и среднего бизнеса, поскольку в течение нескольких лет, согласно изменениям в законодательстве, они не подвергались инспекторским проверкам. Как результат – привычное халатное отношение и перекладывание ответственности на арендаторов помещений, - сообщает заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.





В трёхэтажном здании бывшего речного вокзала, в котором накануне произошёл крупный пожар, за несколько дней до происшествия началась проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.В первые минуты развития пожара именно эти недостатки способствовали быстрому распространению огня и сделали невозможным его ликвидацию очевидцами сразу при обнаружении.В данном административном здании зарегистрировано порядка 30 арендаторов помещений. В то же время собственник этого здания за последние несколько лет не заботился о приведении его в порядок, в соответствии с требованиями законодательства в области пожарной безопасности.Как показало обследование помещений после пожара, возгорание началось в одном из офисов в обеденное время, в отсутствие людей. По итогам собственнику будет выдано предписание об устранении нарушений и составлен административный протокол, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.