В Новосибирской области возбуждено уголовное дело
Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области по факту гибели женщины с тремя детьми при пожаре в деревне Новорозино Купинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, многодетная семья проживала в частном двухквартирном доме. 5 августа около 5 часов утра глава семейства проснулся от запаха дыма, который распространялся из веранды в жилое помещение. Увидев горение, мужчина вернулся в жилое помещение, взял малолетнего сына на руки и вынес его через окно дома на улицу. Затем он попытался вернуться в дом, но пройти в помещение и спасти супругу и троих малолетних детей не позволило сильное горение. Мужчина с ребёнком доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления СК России по Новосибирской области, руководителя территориального следственного отдела и следователей.
В настоящее время сотрудниками регионального СУ СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установления причины пожара. С этой целью назначена пожаро-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР Новосибирской области.
В Сибири сгорела мать с тремя детьми
Происшествия, Фото:
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