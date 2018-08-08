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Собутыльник избил и обчистил жителя Бурятии

Происшествия, 
Злоумышленник украл деньги, ботинки и телефон

2 августа в дежурную часть ОМВД России по Бичурскому району поступило сообщение о том, что в больницу с побоями доставлен 33-летний житель райцентра.

Как выяснили полицейские, телесные повреждение мужчина получил после распития спиртного со своими приятелями. Также он рассказал, что после драки у него украли деньги, ботинки и сотовый телефон. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Обследовав место происшествия, а также переговорив со всеми участниками конфликта, стражи порядка установили подозреваемого – хозяина дома, где компания организовала застолье. У ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя села Дунда-Киреть сотрудники полиции обнаружили украденную обувь, у его соседки изъяли проданный им телефон.

Как выяснилось, злоумышленник совершил кражу в то время, пока потерпевший после потасовки отлёживался в одной из комнат.

В МВД отмечают, что в июне 2017 года подозреваемый был осуждён к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год за угрозу убийством своей сожительнице. Также он имеет судимости за побои, наркопреступление, умышленное повреждение чужого имущества.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить степень вреда, причинённого здоровью пострадавшего. По её итогам будет принято правовое решение, - заключают в пресс-службе МВД по Бурятии.
нападение
 
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