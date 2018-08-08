Горе-воров ночью поймали патрульные
Как стало известно «Байкал-Daily», в два часа ночи 5 августа на территории посёлка Аэропорт в Улан-Удэ был задержан автомобиль «Тойота Калдина». В машине находились двое мужчин 41 и 52 лет. Во время досмотра у них были обнаружены стеклопакеты.
Мужчины признались, что стеклопакеты они украли с территории аэропорта, в котором сейчас идёт ремонт. Однако они не смогли довести начатое до конца, поскольку похищенное было изъято. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Улан-удэнцы украли стеклопакеты из аэропорта
Происшествия, Фото:
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