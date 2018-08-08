Общая площадь возгораний составила больше 11 тысяч га
За минувшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар на площади шесть гектаров в Усть-Илимском районе. В его тушении задействовано семь сотрудников лесной охраны, 10 мобилизованных граждан и четыре единицы техники. Накануне авиапатрулирование осуществлял один легкомоторный самолёт, который пробыл в небе над Усть-Кутским районом 3 часа 5 минут.
В зоне космомониторинга в Катангском районе находится 10 лесных пожаров, возникших 6 августа из-за сухих гроз. Общая площадь этих возгораний на утро текущего дня составляла 11 042 га. По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности данные пожары не обслуживаются.
Сотрудниками территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области за 2018 год выявлено 1 307 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. С учётом протоколов, поступивших из правоохранительных и иных органов, наложено 1 182 административных штрафа по статье 8.32 КоАП РФ на общую сумму около 22,5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
11 пожаров действуют в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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