Его удалось обезвредить преподавателю
В Красноярске мужчина напал с ножом на группу людей, ожидающих экзамена по вождению. Его удалось обезвредить преподавателю.
По словам очевидцев, всё произошло сегодня на улице Павлова, сообщает «НГС.Новости».
- На первом этаже дома находится автошкола. Один из экзаменуемых напал с ножом на толпу сдающих, его обезвредил преподаватель, приехали полицейские и забрали, - сообщил очевидец.
В полиции заявили, что на задержанного мужчину оформлен административный протокол. О пострадавших не сообщается.
Сибиряк напал с ножом на толпу в автошколе
Происшествия, Фото:
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