Сибиряк напал с ножом на толпу в автошколе

Его удалось обезвредить преподавателю



В Красноярске мужчина напал с ножом на группу людей, ожидающих экзамена по вождению. Его удалось обезвредить преподавателю.



По словам очевидцев, всё произошло сегодня на улице Павлова, сообщает «НГС.Новости».



- На первом этаже дома находится автошкола. Один из экзаменуемых напал с ножом на толпу сдающих, его обезвредил преподаватель, приехали полицейские и забрали, - сообщил очевидец.



В полиции заявили, что на задержанного мужчину оформлен административный протокол. О пострадавших не сообщается.

