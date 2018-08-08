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Сибиряк напал с ножом на толпу в автошколе

Сибиряк напал с ножом на толпу в автошколе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его удалось обезвредить преподавателю

В Красноярске мужчина напал с ножом на группу людей, ожидающих экзамена по вождению. Его удалось обезвредить преподавателю.

По словам очевидцев, всё произошло сегодня на улице Павлова, сообщает «НГС.Новости».

- На первом этаже дома находится автошкола. Один из экзаменуемых напал с ножом на толпу сдающих, его обезвредил преподаватель, приехали полицейские и забрали, - сообщил очевидец.

В полиции заявили, что на задержанного мужчину оформлен административный протокол. О пострадавших не сообщается.
нападение
 
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