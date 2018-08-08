В Улан-Удэ посетитель бара «Партизан» украл кошелёк с деньгами у персонала

Злоумышленник проник в служебное помещение
Ночью злоумышленник тайно проник в служебное помещение бара «Партизан», где похитил кошелёк с несколькими тысячами рублей. Противоправные действия заметил посетитель клуба, который сообщил об этом охране клуба.
Сотрудники службы безопасности вызвали группу задержания вневедомственной охраны, которые задержали подозреваемого и передали его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
- Благодаря активной гражданской позиции посетителя ночного клуба по улице Тобольской, кража была раскрыта по горячим следам. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали 32-летнего ранее судимого мужчину и передали его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии республики.
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