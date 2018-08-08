Жительница Бурятии пойдёт под суд за двойное убийство



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , в начале октября 2017 года подозреваемая женщина вместе с сожителем и его братом дома распивала спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой она при помощи ножа расправилась с обоими мужчинами. Затем ночью вынесла их тела на улицу и сбросила в выгребную яму.



- Преступление выявлено прокурором в ходе осуществления надзорной деятельности. Так, в дежурную часть ОМВД России по Муйскому району 7 февраля этого года поступило телефонное сообщение о безвестном исчезновении со 2 октября прошлого года братьев. Сотрудниками полиции в день поступления сообщения произведён осмотр места жительства пропавших, и без проведения процессуальной проверки заведено розыскное дело об утрате родственных связей, - сообщили накануне в пресс-службе прокуратуры.



После изучения дела прокурором опрошены родственники и близкие пропавших братьев. В результате получены сведения о внезапном и беспричинном характере исчезновения, наличии по месту проживания их личных вещей, а также другие сведения, свидетельствующие о криминальных причинах отсутствия людей.



- Материалы проверки направлены в Северобайкальский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике. На основании постановления прокурора 23 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». При повторном осмотре места жительства братьев в выгребной яме туалета, расположенного на территории ранее осмотренного двора, обнаружены их трупы с множественными ножевыми ранениями, - рассказали в прокуратуре республики.



Установлено, что убийство братьев совершила сожительница одного из них, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека. К совершению преступления её подтолкнула бытовая ссора, возникшая в ходе распития спиртного. Тела погибших обвиняемая скрыла в выгребной яме туалета.



Прокуратурой Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Муйского района, убившей своего сожителя и его брата.