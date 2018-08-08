Хозяин оставил вещи без присмотра
В конце июля в полицию обратился 55-летний житель посёлка Ключевский, сообщив о краже сумки, оставленной на лавочке на центральной площади Читы. По словам заявителя, в сумке находились два сотовых телефона, фирменная золотая ручка, банковские карты, денежные средства и другие ценные вещи.
Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель. Задержанный дал признательные показания.
В настоящее время часть похищенного, в том числе золотая ручка, изъята и возвращена владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец стащил с лавочки сумку с деньгами
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