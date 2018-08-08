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Бандиты похитили с забайкальской артели 10 кг золота

Бандиты похитили с забайкальской артели 10 кг золота
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Злоумышленники угрожали сторожу охотничьим ружьём

На золотодобывающем предприятии Забайкалья похитили около 10 килограммов золота. В Шилкинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении.

23 июля в полицию обратился руководитель одной из золотодобывающих компаний с заявлением о том, что неизвестные похитили около 10 килограммов концентрата золота. Оказалось, что ночью двое неизвестных в масках, связали сторожа, угрожали ему обрезом охотничьего ружья и открыто похитили золото. По факту разбойного нападения следователем МО МВД России «Шилкинский» было возбуждено уголовное дело.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Читы. Один из них ранее работал на предприятии. От задержанных получены признательные показания. Установлено, что преступление злоумышленники тщательно планировали, для его совершения они специально приехали в Шилкинский район.

Сотрудники полиции обыскали дома подозреваемых и изъяли более двух килограммов концентрата золота, около одного миллиона рублей, а также автомашину «Хонда Стрим», приобретённую на вырученные от продажи золота деньги. Со слов задержанных, около двух килограммов они передали малознакомому мужчине для дальнейшей реализации. Сейчас оперативниками принимаются меры к установлению личности данного гражданина.

В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, уточняется точное количество похищенного и сумма причинённого материального ущерба

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
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