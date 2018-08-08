В Бурятии осудили лидера омулёвой ОПГ

У преступников изъяли более 13 тонн рыбы



С начала сентября по октябрь 2017 года организованная преступная группировка в составе 3 человек на территории Кабанского района республики скупала незаконно выловленный в нерестовый период байкальский омуль. Его они собирались продавать в Бурятии и Иркутской области.



Преступников поймали сотрудники ФСБ и МВД по Бурятии. Во время обысков из домав торговцев изъято 27672 экземпляра байкальского омуля на общую сумму 9,3 млн рублей. Общий вес превысил 13 тонн.



Лидера ОПГ заключили под стражу. Однако затем опустили под залог.



- Приговором Кабанского районного суда республики от 27 июля 2018 лидер ОПГ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 175 УК РФ «Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, совершенное в крупном размере, организованной группой». Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере десяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Уголовные дела в отношении других членов преступной группы рассматриваются судом в рамках отдельных производств.

