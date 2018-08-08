В Бурятии горели дом и баня

Возгорания случились в разных районах



За прошедшие сутки в Бурятии произошло 2 пожара. Первое возгорание случилось Селенгинском районе около 12 ночи. В селе Тохой на улице Северная загорелась баня. В результате пожара баня выгорела изнутри. Пламя потушили за 10 минут восемь человек и две единицы техники.



Следующий пожар произошёл в Заиграевском районе. В 13:25 года на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Новая Брянь на улице Киселёва горит дом.



Из-за пожара дом выгорел изнутри, частично повреждена кровля. Пожар ликвидировали в 14:50 восемь человек и три единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

