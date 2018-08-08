Во время драки у одного из них украли телефон и колонку
6 августа, в УМВД России по городу Чите поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 24-летнего местного жителя с телесными повреждениями.
Как выяснили стражи порядка, в увеселительном заведении потерпевший со своими друзьями начали ругаться с двумя молодыми людьми из-за разногласий в музыке. После чего молодые решили проучить его и, избив, украли у него три сотовых телефона и портативную колонку. Молодой человек обратился к медикам.
Потерпевший смог указать сотрудникам уголовного розыска приметы злоумышленников. Во время дежурства полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 23 и 24 лет. Все украденные вещи изъяты и возвращены потерпевшему.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинцы подрались из-за разногласий в музыке
Происшествия, Фото:
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