Он скрывал деньги организации в сумме 4 364 806 рублей
В Чите бывший генеральный директор ОАО «Забайкалспецтранс» с 1 января прошлого года по 15 февраля текущего года скрывал деньги организации в сумме 4 364 806 рублей. За счёт средств должно было быть произведено взыскание нехватки по налогам и сборам.
Бывший гендиректор вину в совершении преступления признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.ОАО «Забайкалспецтранс» в полном объёме возместило ущерб и погасило нехватку по налогам и сборам.
Судом в отношении бывшего гендиректора назначен штраф 30 тысяч рублей.Решение суда в законную силу не вступило, сообщает прокуратура по Забайкальскому краю.
В Чите осудили бывшего гендиректора за уклонение от налогов
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