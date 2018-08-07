В Чите осудили бывшего гендиректора за уклонение от налогов

Он скрывал деньги организации в сумме 4 364 806 рублей



В Чите бывший генеральный директор ОАО «Забайкалспецтранс» с 1 января прошлого года по 15 февраля текущего года скрывал деньги организации в сумме 4 364 806 рублей. За счёт средств должно было быть произведено взыскание нехватки по налогам и сборам.



Бывший гендиректор вину в совершении преступления признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.ОАО «Забайкалспецтранс» в полном объёме возместило ущерб и погасило нехватку по налогам и сборам.



Судом в отношении бывшего гендиректора назначен штраф 30 тысяч рублей.Решение суда в законную силу не вступило, сообщает прокуратура по Забайкальскому краю.

