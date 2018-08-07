07 Августа

06 Августа

Популярное

В Чите осудили бывшего гендиректора за уклонение от налогов

Происшествия, 
Он скрывал деньги организации в сумме 4 364 806 рублей

В Чите бывший генеральный директор ОАО «Забайкалспецтранс» с 1 января прошлого года по 15 февраля текущего года скрывал деньги организации в сумме 4 364 806 рублей. За счёт средств должно было быть произведено взыскание нехватки по налогам и сборам.

Бывший гендиректор вину в совершении преступления признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.ОАО «Забайкалспецтранс» в полном объёме возместило ущерб и погасило нехватку по налогам и сборам.

Судом в отношении бывшего гендиректора назначен штраф 30 тысяч рублей.Решение суда в законную силу не вступило, сообщает прокуратура по Забайкальскому краю.
уклонение от налогов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите осудили бывшего гендиректора за уклонение от налогов
Происшествия, 07.08.2018
Он скрывал деньги организации в сумме 4 364 806 рублей
Улан-удэнца будут судить за изнасилование и попытку убийства в центре города
Происшествия, 07.08.2018
Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего ранее судимого молодого человека, обвиняемого в изнасиловании, покушении на убийство, кражах и угоне
В Иркутске расследовали попытку похитить нефть через подкоп
Происшествия, 07.08.2018
Существовала 100 % вероятность попадания нефти в Ангару
В улан-удэнских лесах убирают остатки от деятельности «чёрных лесорубов»
Происшествия, 07.08.2018
С начала года в лесной зоне города зарегистрировано 15 пожаров
В Бурятии мужчина украл ноутбук у собутыльника
Происшествия, 07.08.2018
После кражи злоумышленник отправился в Иркутск на заработки
В Чите прогнозируют ухудшение паводковой ситуации
Происшествия, 07.08.2018
В ближайшие 2 суток уровень воды на реке Ингода поднимется
В Улан-Удэ разыскивают парня, устроившего стрельбу во дворе
В Улан-Удэ разыскивают парня, устроившего стрельбу во дворе
Происшествия, 07.08.2018
Сообщение об инциденте поступило в полицию от горожан 5 августа
Житель Бурятии убил косулю запрещённой петлей
Житель Бурятии убил косулю запрещённой петлей
Происшествия, 07.08.2018
Теперь он должен выплатить ущерб
В Бурятии ухажёр обокрал туристку
В Бурятии ухажёр обокрал туристку
Происшествия, 07.08.2018
Парень ранее оказывал потерпевшей знаки внимания
В Иркутской области загорелось здание речного вокзала
В Иркутской области загорелось здание речного вокзала
Происшествия, 07.08.2018
Информация о пострадавших не поступала
В Бурятии 5 дней вызволяли участников сплава из Иркутска
В Бурятии 5 дней вызволяли участников сплава из Иркутска
Происшествия, 07.08.2018
Спасатели эвакуировали восьмерых туристов, которые из-за высокой воды не смогли пройти на катамаранах по горной реке. ФОТО, ВИДЕО

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^