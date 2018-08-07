В улан-удэнских лесах убирают остатки от деятельности «чёрных лесорубов»

В Улан-Удэ план профилактических мер по недопущению пожаров в лесах включает в себя несколько десятков пунктов. Это исправность пожарных гидрантов, откуда пожарные набирают воду, и уборка мусора и валежника в лесах, создание противопожарных разрывов и минерализованных полос, чтобы не дать перекинуться огню с леса на жилье и наоборот.- Главное скорость в данном вопросе, ведь счёт идёт на секунды.

6 кубометров воды набирается за 5 минут, вы же видите какое давление. Давление в гидранте такое, что, струя воды в трубе поднимется на высоту в 58 метров. Схему расположения гидрантов на территории Улан-Удэ пожарные расчёты знают, - сообщает начальник цеха водоснабжения МУП «Водоканала» Дмитрий Мещеряков.



Гидранты установлены у социальных объектов, крупных торговых центров, больниц. Есть гидранты в лесных кварталах.В этом году построено 2 гидранта в микрорайоне Зверосовхоз.Дважды в год проводится комплексная проверка гидрантов, в случае обнаружения неисправности их сразу же ремонтируют, сообщает управление по информационной политике.На лесном массиве рядом со Спиртзаводской трассой бригада из шести лесников очистила участок от валежника, порубочных остатков деятельности чёрных лесорубов. Весь сухостой был измельчён в дробильной машине, оставшаяся щепа будет использоваться как перегной.- Ветви, сучья лежали на земле годами, набрали влагу, и после измельчения она становятся как «земля» и не горят, мы разровняем щепу, и она станет удобрением, -поясняют лесники.Всего в ведении Горлесхоза находится 8000 гектаров леса. В их обязанности входит воспроизводство лесов, их сохранение от пожаров и чёрных лесорубов, опашка минерализованных полос и противопожарных разрывов, чтобы не допустить перехода огня с леса на жилые дома и наоборот.Протяжённость одних только минерализованных полос – 300 километров, они опоясывают Улан-Удэ полностью. Такие же работы проводятся у детских оздоровительных лагерей на Верхней Берёзовке «Огонёк», «Зорька» и «Берёзка».В этом году «Городскому лесничеству» впервые были дополнительно выделены из бюджета Улан-Удэ 2,5 миллиона рублей на уборку захламлённости на площади 60 гектар в лесах, не относящихся к ведению городского лесничества. 4000 гектар лесного массива предназначенные для расширения города - строительства жилья, объектов культсоцбыта начали очищать в этот летний сезон, убрано уже 30 гектаров.С начала года в лесной зоне города зарегистрировано 15 пожаров на общей площади 12,59 гектаров. К тушению привлекались 266 человек, использовалось 77 единиц техники. За аналогичный период прошлого года произошло 25 пожаров на общей площади 26,16 гектаров.