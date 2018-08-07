В Бурятии мужчина украл ноутбук у собутыльника

После кражи злоумышленник отправился в Иркутск на заработки
У 34-летнего жителя Иволгинского района, приехавшего отдохнуть к родственникам в село Кырен украли ноутбук. Как оказалось, на улице мужчина познакомился с сельчанином, который пригласил его к знакомым распить спиртное.
Захмелев, он решил вернуться к родным и при этом оставил свой ноутбук. Лишь наутро владелец вспомнил о забытой вещи, но так и не нашёл её. Как установили позже полицейские, ноутбук продал его новоявленный знакомый.
Подозреваемый – неработающий, ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель – задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Кроме того, злоумышленник будет привлечён к уголовной ответственности. После кражи ноутбука мужчина выехал на 2 месяца за пределы района, якобы, на заработки в Иркутскую область, находясь при этом под административным надзором. Ведётся следствие.
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