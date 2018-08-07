В ближайшие 2 суток уровень воды на реке Ингода поднимется
Забайкальские синоптики предупреждают, что в ближайшие двое суток на реке Ингода в Чите продолжится подъём уровня воды. Он приблизится к отметке выхода воды на пойму. Возможно подтопление низменных участков поймы. В районах, где прогнозируются подтопления, спасатели готовы оказать гражданам всю необходимую помощь.
По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на реке Шилка у населённых пунктов Усть-Онон и Кокуй, реке Онон у населённых пунктов Чиндант и Оловянная, реке Ингода у села Лесной Городок, реке Чита у сёл Бургень и Шишкино вода на пойме сохранится.
Находящимся в зоне возможного подтопления жителям необходимо быть готовым к эвакуации. В случае необходимости силами администраций муниципальных образований для граждан будут развёрнуты пункты временного размещения, в которых эвакуированных обеспечат всем необходимым.
При объявлении эвакуации жителям требуется взять с собой ценные вещи и документы. Перед отъездом нужно отключить газ и электроэнергию, погасить печи. Домашних животных и птицу можно разместить на чердаке, обеспечив питанием и питьевой водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Чите прогнозируют ухудшение паводковой ситуации
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Существовала 100 % вероятность попадания нефти в Ангару
С начала года в лесной зоне города зарегистрировано 15 пожаров
После кражи злоумышленник отправился в Иркутск на заработки
В ближайшие 2 суток уровень воды на реке Ингода поднимется
Сообщение об инциденте поступило в полицию от горожан 5 августа
Теперь он должен выплатить ущерб
В Тунке возбуждено уголовное дело
Парень ранее оказывал потерпевшей знаки внимания
Информация о пострадавших не поступала
Ведомство проводит проверку
Тройное ДТП произошло накануне
На двоих им дали 11 лет колонии
Спасатели эвакуировали восьмерых туристов, которые из-за высокой воды не смогли пройти на катамаранах по горной реке. ФОТО, ВИДЕО
Мужчина с травмами госпитализирован в больницу
Тело нашли односельчане