В Чите прогнозируют ухудшение паводковой ситуации

В ближайшие 2 суток уровень воды на реке Ингода поднимется



Забайкальские синоптики предупреждают, что в ближайшие двое суток на реке Ингода в Чите продолжится подъём уровня воды. Он приблизится к отметке выхода воды на пойму. Возможно подтопление низменных участков поймы. В районах, где прогнозируются подтопления, спасатели готовы оказать гражданам всю необходимую помощь.



По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на реке Шилка у населённых пунктов Усть-Онон и Кокуй, реке Онон у населённых пунктов Чиндант и Оловянная, реке Ингода у села Лесной Городок, реке Чита у сёл Бургень и Шишкино вода на пойме сохранится.



Находящимся в зоне возможного подтопления жителям необходимо быть готовым к эвакуации. В случае необходимости силами администраций муниципальных образований для граждан будут развёрнуты пункты временного размещения, в которых эвакуированных обеспечат всем необходимым.



При объявлении эвакуации жителям требуется взять с собой ценные вещи и документы. Перед отъездом нужно отключить газ и электроэнергию, погасить печи. Домашних животных и птицу можно разместить на чердаке, обеспечив питанием и питьевой водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

