В Бурятии заведующая собирала с воспитателей деньги на садик

В Тунке возбуждено уголовное дело



Как стало известно «Байкал-Daily», 25 июля Тункинским межрайонным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении 43-летней директора МБДОУ «Кыренский детский сад комбинированного вида».



Также фигурантами стали начальник, замначальника и главный специалист по дошкольному образованию районного управления образования.



Воспитатели детского сада были вынуждены отдавать часть своей заработной платы на развитие детского сада под различными угрозами. Всего чиновницы собрали 270 тысяч рублей.



В Следственном комитете «Байкал-Daily» подтвердили этот факт. Оказалось, что собирать деньги на укрепление материальной базы садика директор начала с 2017 года.



- Её действия расценены как повлекшие нарушение конституционных прав граждан на достойную заработную плату, на распоряжение собственным имуществом в виде денег. В настоящее время изъята бухгалтерская документация, проводится проверка того, что приобреталось, куда расходовались деньги, - прокомментировал «Байкал-Daily» заместитель руководителя Тункинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Эрдэм Гармажапов.



Следователь пояснил, что директор не отстранена от должности, так как на данный момент нет для этого оснований.

