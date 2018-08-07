В Тунке возбуждено уголовное дело
Как стало известно «Байкал-Daily», 25 июля Тункинским межрайонным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении 43-летней директора МБДОУ «Кыренский детский сад комбинированного вида».
Также фигурантами стали начальник, замначальника и главный специалист по дошкольному образованию районного управления образования.
Воспитатели детского сада были вынуждены отдавать часть своей заработной платы на развитие детского сада под различными угрозами. Всего чиновницы собрали 270 тысяч рублей.
В Следственном комитете «Байкал-Daily» подтвердили этот факт. Оказалось, что собирать деньги на укрепление материальной базы садика директор начала с 2017 года.
- Её действия расценены как повлекшие нарушение конституционных прав граждан на достойную заработную плату, на распоряжение собственным имуществом в виде денег. В настоящее время изъята бухгалтерская документация, проводится проверка того, что приобреталось, куда расходовались деньги, - прокомментировал «Байкал-Daily» заместитель руководителя Тункинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Эрдэм Гармажапов.
Следователь пояснил, что директор не отстранена от должности, так как на данный момент нет для этого оснований.
В Бурятии заведующая собирала с воспитателей деньги на садик
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сообщение об инциденте поступило в полицию от горожан 5 августа
Теперь он должен выплатить ущерб
В Тунке возбуждено уголовное дело
Парень ранее оказывал потерпевшей знаки внимания
Информация о пострадавших не поступала
Тройное ДТП произошло накануне
На двоих им дали 11 лет колонии
Спасатели эвакуировали восьмерых туристов, которые из-за высокой воды не смогли пройти на катамаранах по горной реке. ФОТО, ВИДЕО
Мужчина с травмами госпитализирован в больницу
Тело нашли односельчане
Их тела ищут третью неделю
Следователи начали доследственную проверку
Она нашла нарушителей за считанные минуты
Преступление раскрыли по горячим следам
Обнаружить запрещённые растения стражам порядка помогла служебно-розыскная собака