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В Бурятии ухажёр обокрал туристку

В Бурятии ухажёр обокрал туристку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень ранее оказывал потерпевшей знаки внимания

Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и денег из комнаты туристического комплекса в селе Горячинск Прибайкальского района.

Заявление о краже поступило от владелицы – 25-летней жительницы Улан-Удэ. Девушка пояснила, что приехала на отдых с подругой. Когда она спала, из комнаты пропало её имущество. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по обнаруженным на месте происшествия отпечаткам пальцев установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Иволгинского района, с которым потерпевшая познакомилась на отдыхе.

Установлено, что молодой человек, ранее оказывавший ей знаки внимания, через открытую форточку проник в помещение и, воспользовавшись тем, что «подруга» спит, украл телефон и деньги. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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