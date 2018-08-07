В Бурятии ухажёр обокрал туристку

Парень ранее оказывал потерпевшей знаки внимания







Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и денег из комнаты туристического комплекса в селе Горячинск Прибайкальского района.







Заявление о краже поступило от владелицы – 25-летней жительницы Улан-Удэ. Девушка пояснила, что приехала на отдых с подругой. Когда она спала, из комнаты пропало её имущество. Ущерб составил 60 тысяч рублей.Сотрудники полиции по обнаруженным на месте происшествия отпечаткам пальцев установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Иволгинского района, с которым потерпевшая познакомилась на отдыхе.Установлено, что молодой человек, ранее оказывавший ей знаки внимания, через открытую форточку проник в помещение и, воспользовавшись тем, что «подруга» спит, украл телефон и деньги. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.