Мужчина с травмами госпитализирован в больницу
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту травмирования пассажирским поездом 33-летнего жителя города Иркутска.
По предварительным данным, утром 2 августа в районе станции Домна Забайкальской железной дороги пассажирским поездом № 99 сообщением Владивосток-Москва травмирован иркутянин. Машинист пассажирского поезда заметил мужчину в опасной близости от движущегося состава, начал подавать звуковые сигналы и экстренное торможение. Однако несчастного случая избежать не удалось.
В результате удара мужчине была причинена закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Пострадавший госпитализирован в близлежащее медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Иркутянин попал под поезд в Забайкалье
Происшествия, Фото:
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