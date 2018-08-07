В Иркутской области медведь задрал охотника

Тело нашли односельчане



7 августа в лесу Усть-Кутского района в 12 км. от посёлка Ния обнаружено тело мужчины с ранами, которые, как предварительно установлено, мог нанести медведь, сообщает Байкал-Инфо.



Погибшим оказался 64-летний охотник. Он уехал в лес 4 августа, должен был вернуться 5 августа, но его не было. Односельчане поехали за ним, к вечеру тело мужчины с ранениями нашли в его машине в лесу.



Как сообщает сайт «Weacom.Ru», охотник ранил животное, после чего медведь напал на него. Пенсионер получил травмы черепа и артерий. Он успел закрыться от дикого зверя в своей «Ниве», где истёк кровью и умер.



Сейчас раненого медведя ищут профессиональные охотники, чтобы его застрелить, так как он агрессивен.

