В Якутии двое работников утонули в реке

Их тела ищут третью неделю
Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Оймяконском районе проводится процессуальная проверка по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц». По факту безвестного исчезновения водителя предприятия и охранника частного охранного предприятия при переправе через реку Антагачан Оймяконского района.
На данном этапе проверкой установлено, что утром 26 июля 2018 года две автомашины с работниками одного из предприятий Оймяконского района поехали на участок.
При переправе через реку Антагачан сильное течение снесло автомашину «Урал 4320-19» с брода. Находившиеся в салоне водитель и охранник прыгнули в воду, и их унесло вниз по течению реки.
Водителю второй автомашины удалось вернуться к берегу, и пассажиры, находившиеся в ней, были спасены.
Сейчас пропавших мужчин ищут сотрудники МЧС России по Якутии.
Также следователи осмотрели место происшествия, расположенного в 60 километрах от посёлка Усть-Нера. Машина обнаружена и в ближайшее время будет доставлена в административный центр для обследования на предмет технического состояния. Исследован участок местности продолжительностью 10 километров вниз по течению реки.
Кроме того, следователем изъята документация предприятия, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК СКР по Республике Саха (Якутия).
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Происшествия, Фото:
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