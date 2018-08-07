В Шелехове иностранец упал с крыши школы и погиб





Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СКР по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту смерти иностранного гражданина во время ремонтных работ.Предварительным следствием установлено, утром 6 августа во время проведения ремонта в одной из школ Шелехова 48-летний разнорабочий упал с крыши здания. В тяжёлом состоянии он был доставлен в районную больницу. Травмы, полученные пострадавшим мужчиной при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Не приходя в себя, иностранный гражданин скончался в медучреждении.Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, заключают в СУ СКР по Иркутской области.