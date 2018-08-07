Преступление раскрыли по горячим следам
Вечером 6 августа в полицию поступило сообщение от 43-летнего местного жителя о том, что его знакомый ездит на чужой машине «ВАЗ 2121» в состоянии алкогольного опьянения. Позже в полицию поступило и сообщение об угоне.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 30 километрах от села Акша удалось задержать 23-летнего подозреваемого. На допросе молодой человек признался в содеянном.
В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщат пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Пьяный забайкалец разъезжал на угнанном авто
Происшествия, Фото:
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