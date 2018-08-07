Обнаружить запрещённые растения стражам порядка помогла служебно-розыскная собака
В Чите в ходе обыска, проводимого в рамках уголовного дела, сотрудники полиции на крыше дома 45-летнего мужчины обнаружили и изъяли более 16 килограммов конопли, которую хозяин сушил. Также у подозреваемого было изъято масло каннабиса. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества содержат наркотические средства. Мужчина признался, что растения заготовил в одном из районов края и привёз домой для собственного употребления.
Кроме того, полицейские изъяли у горожанина прибор для изготовления наркотического средства из конопли, а также бульбулятор, предназначенный для употребления наркотиков. Обнаружить запрещённые растения и приборы стражам порядка помогла служебно-розыскная собака.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
У читинца изъяли бульбулятор и 16 кг конопли
Происшествия, Фото:
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