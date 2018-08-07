В Бурятии обворовали отдыхающих

Украли телефон за 70 тысяч и резиновую лодку
За прошедшие сутки полицейскими Бурятии зарегистрировано несколько краж ценных вещей в курортных зонах.
Так, дорогой телефон украли из автомобиля в Прибайкальском районе. По предварительной информации, злоумышленник воспользовался тем, что водитель и пассажиры остановились у придорожного кафе и не заперли дверь машины. Преступник проник в автомобиль и стащил из сумки мобильный телефон, стоимостью более 70 тысяч рублей.
В полиции отмечают, что злоумышленнику понадобились считанные минуты, чтобы украсть гаджет.
В Селенгинском районе на Гусином озере неизвестный украл резиновую лодку стоимостью около 10 тысяч рублей. Как оказалось, отдыхающие привязали лодку к палатке, а преступник ночью её отвязал, пока дети и взрослые спали.
По данным фактам сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия по установлению личностей и задержанию подозреваемых.
- Полицейские призывают граждан более ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности своего имущества. Не злоупотреблять спиртным, не оставлять ценные вещи в автомобиле, тем более – на видном месте. А уходя, закрывать двери и окна транспортного средства, ставить его на сигнализацию. Запирать окна и двери комнат гостевых домов. Ни в коем случае не оставлять своё имущество, например, на пляже, без присмотра, принять дополнительные меры, которые помогут обеспечить его сохранность. Соблюдать меры предосторожности при купании в водоёме, не связываться с шумными компаниями, - предупреждают в пресс-службе МВД по Бурятии.
В случае если преступление совершено всё же, следует незамедлительно сообщить об этом по телефонам 102 (112) или телефону дежурной части ближайшего отдела полиции.
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Происшествия, Фото:
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