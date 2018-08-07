Причиной их возникновения стали сухие грозы
За минувшие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано 11 новых пожаров. 10 из них возникли из-за сухих гроз, все в зоне космомониторинга в Катангском районе, общая площадь этих возгораний на утро 7 августа составляла 10 715 га.
Ещё одно возгорание площадью 0,2 га в Нижнеилимском районе ликвидировано. В его тушении было задействовано восемь работников местного лесхоза и две единицы техники. В Киренском районе авиационный мониторинг осуществлял легкомоторный самолёт, он пробыл в воздухе 3 часа 35 минут.
Сейчас высокий – четвёртый класс пожарной опасности установился в Киренском и Усть-Кутском районах. В Нижнеудинском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Катангском районах зафиксирован третий класс пожароопасности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
11 лесных пожаров действуют в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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