11 лесных пожаров действуют в Иркутской области

Причиной их возникновения стали сухие грозы



За минувшие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано 11 новых пожаров. 10 из них возникли из-за сухих гроз, все в зоне космомониторинга в Катангском районе, общая площадь этих возгораний на утро 7 августа составляла 10 715 га.



Ещё одно возгорание площадью 0,2 га в Нижнеилимском районе ликвидировано. В его тушении было задействовано восемь работников местного лесхоза и две единицы техники. В Киренском районе авиационный мониторинг осуществлял легкомоторный самолёт, он пробыл в воздухе 3 часа 35 минут.



Сейчас высокий – четвёртый класс пожарной опасности установился в Киренском и Усть-Кутском районах. В Нижнеудинском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Катангском районах зафиксирован третий класс пожароопасности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

