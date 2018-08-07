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15-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Бурятии

15-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Парень не справился с управлением и опрокинулся

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 27 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. В том числе одно ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

ДТП произошло накануне в Заиграевском районе в 8 часов утра. Там 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5» без государственных регистрационных знаков, ехал по автодороге «Онохой – Старый Онохой». Молодой человек не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение. Парень не имел права управления транспортным средством, - сообщили в УГИБДД республики.

В Госавтоинспекции также обратились к родителям подростков, которые приобретают им мопеды и разрешают на них ездить.

- Уважаемые родители, помните, что приобретая несовершеннолетнему ребенку мотоцикл или мопед, вы подвергаете его жизнь опасности. Вождение такими видами транспорта возможно только после прохождения обучения в автошколе и получения соответствующего права управления, - обращаются к родителям сотрудники ГИБДД.
ДТП
 
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