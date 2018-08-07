Мужчина нарушал общественный порядок
Могочинской транспортной прокуратурой установлен надзор за расследованием уголовного дела в отношении жителя Читы, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ - покушение на дачу взятки должностному лицу, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужило, то что в ночь на 1 июля пассажир поезда № 99 сообщением «Владивосток-Москва» попытался дать сотрудникам транспортной полиции взятку в размере 1 тысячи рублей, чтобы избежать снятия его с поезда за нарушение общественного порядка.
Сотрудники полиции от получения предложенных им в качестве взятки денежных средств отказались, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Читинец пытался дать взятку полицейским в поезде
Происшествия, Фото:
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