Читинец пытался дать взятку полицейским в поезде

Мужчина нарушал общественный порядок



Могочинской транспортной прокуратурой установлен надзор за расследованием уголовного дела в отношении жителя Читы, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ - покушение на дачу взятки должностному лицу, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.



Основанием для возбуждения уголовного дела послужило, то что в ночь на 1 июля пассажир поезда № 99 сообщением «Владивосток-Москва» попытался дать сотрудникам транспортной полиции взятку в размере 1 тысячи рублей, чтобы избежать снятия его с поезда за нарушение общественного порядка.



Сотрудники полиции от получения предложенных им в качестве взятки денежных средств отказались, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

