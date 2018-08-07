В Бурятии в пожаре обгорела крыша дома

5 августа в Селенгинском районе Бурятии произошёл пожар. В 23:53 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозерск горит веранда и крыша дом.Огонь повредил крышу дома. Пламя потушили в 00:11 четыре человека и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

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