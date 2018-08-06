В Улан-Удэ лихач врезался в такси

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около часа ночи на проспекте Автомобилистов в сторону улицы Ботанической произошло ДТП. По словам очевидца, женщина за рулём «Тойоты Камри», ехавшая по левой полосе в сторону Ботанической начала резкий манёвр в правую сторону. По левой полосе в этот момент ехал «Рено Логан» такси «Максим» с пассажирами.





Удар пришёлся в заднюю боковую часть и от столкновения «Камри» развернуло и выкинуло с проезжей части. Также от удара легковушку развернуло на 180 градусов.





- Таксист увидел, что «Камри» маневрирует и начал резко тормозить. Так как асфальт мокрый, таксист не смог остановить машину и произошло столкновение, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.