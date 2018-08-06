В Улан-Удэ маршрутка врезалась в «Тойоту»

Авария произошла перед «зеброй»
Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером на улице Жердева возле дома инвалидов произошло ДТП.
По словам очевидца, перед пешеходным переходом остановилась «Тойота Спасио» и в этот момент в неё врезалась «Газель», ехавшая по маршруту.
По счастливой случайности в микроавтобусе не было пассажиров и обошлось без пострадавших.
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