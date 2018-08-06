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На месте поклонения бурятских родов хотят построить мусорный полигон

На месте поклонения бурятских родов хотят построить мусорный полигон
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Баяндаевский районный суд 7 августа рассмотрит иск о признании незаконным решений мэра района

В суд с административным иском к мэру и администрации района, а также администрации МО Люры обратился Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор. Он требует признать незаконным решение мэра названного муниципального образования о выделении земельного участка под размещение полигона твердых бытовых отходов на территории деревни Люры. Поводом для обращения послужило обращение жителей деревни на нарушение их прав на благоприятную окружающую среду.

Напомним, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура поддержала позицию иркутских экспертов Общероссийского народного фронта по недопущению возведения полигона ТКО на 127-м км автодороги Иркутск — Жигалово. В адрес регионального штаба ОНФ поступило письмо Ольхонского межрайонного природоохранного прокурора, который сообщил, что администрация Баяндаевского муниципального образования приняла решение о выделении земельного участка для размещения полигона твердых коммунальных отходов с нарушением требований федерального законодательства об охране окружающей среды. В связи с этим надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о признании незаконным выделения земельного участка под полигон ТКО.

Ранее активисты ОНФ обратились в природоохранную прокуратуру и региональное министерство по природным ресурсам и экологии по вопросу площадки, выбранной для строительства полигона ТКО на 127-м км автодороги Иркутск — Жигалово. Письма в адрес госструктур были подготовлены после встречи общественников с жителями муниципальных образований Люры, Бохолдой, Бахай Баяндаевского района.

По словам руководителя инициативной группы граждан, жителя села Люры Гаврила Токарева, еще в 2013 году это место было официально признано культовым, внесено в окружной реестр и обозначено в генплане села Люры. На месте поклонения бурятских родов здесь установлен специальный столб с повязанными на него разноцветными ленточками. Неподалеку находится и недавно возведенный православный храм. Несмотря на это, районная администрация выделила под полигон 15 га, и вокруг было зарезервировано еще 85 га, которые, по убеждению жителей села, также постепенно заполнились бы мусором.

Много вопросов у эксперта ОНФ вызвала организация общественных слушаний, которые проводились по этому вопросу. О том, что жители деревни Люры на прошедших в январе 2018 года слушаниях не присутствовали, общественникам сообщили в администрации Баяндаевского района и в региональном министерстве по природным ресурсам и экологии, сообщают snews.ru.

мусор
 
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