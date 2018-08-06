Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в северо-западной части Монголии в 361 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 05:45 мск в понедельник землетрясения имел координаты 49.04 градуса северной широты и 91.27 градуса восточной долготы и находился примерно в 125 км от границы с Россией.
Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,8 баллов по шкале MSK-64, говорится в сообщении.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии, сообщает «Интерфакс».
Землетрясение произошло на северо-западе Монголии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в северо-западной части Монголии в 361 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН
Испокон веков здесь постоянно собираются люди для проведения родовых религиозных обрядов, приезжая со всей страны, возмущаются местные жители
В отношении жительницы Мирнинского района возбуждены два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание ребенка и по уклонению от исполнения административного наказания
Крымские полицейские пресекли деятельность серийного телефонного мошенника, звонившего из другого региона России
28 июля около шести часов утра в полицию поступило сообщение от диспетчера частного охранного предприятия о том, что задержан молодой человек, который похитил из фойе охраняемого ими торгового центра платежный терминал
В момент аварии в такси находились пассажиры
Девушку госпитализировали с травмами
Возбуждены уголовные дела
Трагедия произошла накануне рано утром
Авария произошла перед «зеброй»
Она увидела «целителей» по телевизору
Авария произошла перед путепроводом
Злоумышленник ворвался в дом к пенсионеркам и отнял деньги
Автодорогу «Романовка – Багдарин» закрыли в этом районе
Полицейские устанавливают причины трагедии