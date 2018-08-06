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Землетрясение произошло на северо-западе Монголии

Происшествия, 
Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в северо-западной части Монголии в 361 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 05:45 мск в понедельник землетрясения имел координаты 49.04 градуса северной широты и 91.27 градуса восточной долготы и находился примерно в 125 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,8 баллов по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии, сообщает «Интерфакс».
землетрясение
 
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