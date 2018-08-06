Жительницу Якутии наказали за неуплату алиментов на оставленных в Бурятии детей

В отношении жительницы Мирнинского района возбуждены два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание ребенка и по уклонению от исполнения административного наказания



В октябре прошлого года в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. В беседе с судебным приставом-исполнителем должница рассказала, что имеет троих детей, однако их воспитанием не занимается. Двое старших находятся с отцом в Бурятии, третьего ребенка недавно усыновили, до этого он проживал в детском доме.



Судебным приставом-исполнителем в отношении горе-родительницы составлен административный протокол. Судом назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Однако должница каких-либо мер по исполнению решения суда не принимала, вела асоциальный образ жизни, распивала спиртные напитки.



В отношении женщины составлен рапорт о злостном уклонении от уплаты алиментов по решению суда. Общая сумма задолженности составила около 112 тысяч рублей.



Кроме того, на неё составлен административный протокол за уклонение от отбывания обязательных работ. Мировым судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.



В случае дальнейшего неисполнения решения суда по уплате алиментов, должница будет привлечена к уголовной ответственности в соответствии, сообщает пресс-служба УФССП.

