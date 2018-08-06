28 июля около шести часов утра в полицию поступило сообщение от диспетчера частного охранного предприятия о том, что задержан молодой человек, который похитил из фойе охраняемого ими торгового центра платежный терминал
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции «Черновский» УМВД России по Чите установила, что двое неизвестных путем повреждения пластиковой двери проникли в помещение и вынесли из торгового зала платежный терминал, однако, заметив приближение охранников, были вынуждены бросить похищенное. Один из подозреваемых задержан на месте преступления, второй задержан оперативниками позже.
По факту покушения на кражу товарно-материальных ценностей возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите молодые люди вынесли платежный терминал из фойе ТЦ
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