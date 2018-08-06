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На размытой дороге в Баунтовском районе объявлен режим ЧС

На размытой дороге в Баунтовском районе объявлен режим ЧС
Происшествия, 
Автодорогу «Романовка – Багдарин» закрыли в этом районе

На дороге в Баунтовском районе объявлен режим ЧС. «Бурятрегионавтодор» предупреждает автомобилистов о закрытии дороги «Романовка – Багдарин» в Баунтовском районе из-за размытия дорожного полотна.

В результате ливневых дождей в Баунтовском районе Бурятии размыло участок объездной дорогу через мост Негрей на автодороге Романовка-Багдарин (21+400 км). На данном участке дороги 6 августа с 13:00 введён режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» уже выехали на место. На участке ведутся работы по восстановлению дороги, задействована тяжёлая техника.

- Просим автовладельцев отложить поездки по дороге Романовка-Багдарин. Планируем устранить аварийную ситуацию на дороге к вечеру 7 августа, - рассказали в минтранспорта.

Напомним, объездная дорога была обустроена из-за капитального ремонта моста через реку Негрей. Работы должны завершиться до конца 2018 года. Стоимость капремонта моста – 29 млн рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Баунтовском районе Бурятии между сёлами Романовка и Багдарин из-за затяжных проливных дождей в начале июля смыло дорогу. Из-за этого в районе тогда был введён режим ЧС.
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