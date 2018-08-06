Автодорогу «Романовка – Багдарин» закрыли в этом районе
На дороге в Баунтовском районе объявлен режим ЧС. «Бурятрегионавтодор» предупреждает автомобилистов о закрытии дороги «Романовка – Багдарин» в Баунтовском районе из-за размытия дорожного полотна.
В результате ливневых дождей в Баунтовском районе Бурятии размыло участок объездной дорогу через мост Негрей на автодороге Романовка-Багдарин (21+400 км). На данном участке дороги 6 августа с 13:00 введён режим чрезвычайной ситуации.
Специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» уже выехали на место. На участке ведутся работы по восстановлению дороги, задействована тяжёлая техника.
- Просим автовладельцев отложить поездки по дороге Романовка-Багдарин. Планируем устранить аварийную ситуацию на дороге к вечеру 7 августа, - рассказали в минтранспорта.
Напомним, объездная дорога была обустроена из-за капитального ремонта моста через реку Негрей. Работы должны завершиться до конца 2018 года. Стоимость капремонта моста – 29 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Баунтовском районе Бурятии между сёлами Романовка и Багдарин из-за затяжных проливных дождей в начале июля смыло дорогу. Из-за этого в районе тогда был введён режим ЧС.
На размытой дороге в Баунтовском районе объявлен режим ЧС
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полицейские устанавливают причины трагедии
Ущерб составил 17 тысяч рублей
Её приговорили к 6 годам колонии
Его приговорили к 8 года лишения свободы
Надев маску и угрожая ножом, злоумышленник отобрал у хозяйки дома 7 тысяч рублей
Сердце мужчины не выдержало нагрузки и погодных условий в первый же рабочий день
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
Авария произошла поздней ночью
Виновником оказался водитель из Татарстана
Полицейские ищут преступников
В дело вмешалась прокуратура
Возгорания произошли в разных районах
Также его привлекли к ответственности за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима
Происшествия, 05.08.2018
Около пяти утра третьего августа по улице Терешковой задымился многоквартирный дом
Происшествия, 05.08.2018
Утром 3 августа в дежурную часть поступило сообщение о грабеже. Потерпевший сообщил, что неизвестный открыто похитил велосипед, оставленный у магазина на ул. Пугачева