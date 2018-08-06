На трассе «Байкал» разбился мотоциклист





В результате аварии водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 34-летняя женщина за рулём «Ниссана», а также двое детей в возрасте 3 и 9 лет получили незначительные телесные повреждения.





5 августа в Шелеховском районе на 35 километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в ДТП погиб мотоциклист.Предварительно полицейскими установлено, что около 14:30 часов 44–летний мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха» ехал из города Слюдянка в сторону Иркутска, выехав на полосу встречного движения врезался в «Ниссан Тиида».По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения ДТП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.