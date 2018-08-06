Её приговорили к 6 годам колонии
Улан-удэнка, распивавшая спиртное в подвале дома по улице Комсомольская, получила удар кулаком по лицу и два удара лбом в голову. Женщина решила отомстить обидчику, ударив его в грудь ножом.
Пострадавшего доставили в больницу и медикам удалось спасти его жизнь.
Суд квалифицировал действия подсудимой по ч.3 ст.30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» и приговорил к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.
Улан-удэнка едва не зарезала обидчика
Происшествия, Фото:
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