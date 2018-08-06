В Забайкалье помощник машиниста до смерти избил коллегу

Его приговорили к 8 года лишения свободы



Собранные следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора помощнику машиниста специального самоходного подвижного состава путевой машинной станции № 316. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года в жилом вагоне, расположенном в Забайкальском крае на территории Могзонских дорожных во время распития спиртных напитков между помощником машиниста специального самоходного подвижного состава путевой машинной станции № 316 и другим сотрудником ПМС - 316 произошёл конфликт. Помощник машиниста нанёс потерпевшему множественные удары в область головы и тела. Мужчина был доставлен в больницу, однако там скончался от полученных травм.



Суд приговорил помощника машиниста к 8 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

